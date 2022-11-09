МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 42 миллиарда рублей при совокупном спросе в 537 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ 52004

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 16,195 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 84,5% от номинала, средневзвешенная цена — 85,0244% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,31% годовых, средневзвешенная доходность — 10,18% годовых. Спрос — 307,846 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 18,637 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,2295% от номинала, средневзвешенная цена — 97,2311% от номинала. Спрос — 208,972 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 7,134 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,33% от номинала, средневзвешенная цена — 93,4109% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,36% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,35% годовых. Спрос — 20,273 миллиарда рублей.

АГРЕССИВНЫЙ СПРОС

После аукциона невиданной щедрости, который прошел на прошлой неделе по ОФЗ 26240 со средней премией по доходности 57 базисных пунктов на вторичном рынке ОФЗ цены пошли вниз, что привело к росту доходности в среднем по рынку за неделю на 21 базисный пункт (в пределах 33-39 базисных пунктов на долгосрочном конце кривой до 10,34-10,44% годовых), рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"В ожидании сохранения эмитентом тактики проведения с высокой премией инвесторы выставили на первом аукционе по ОФЗ 26237 заявки на сумму более 307,8 миллиарда рублей, что в 2,4 раза превысило объем доступных остатков. Спрос на аукционе стал восьмым по размеру среди всех размещений за всю современную историю рынка и максимальным результатом по ОФЗ с фиксированной доходностью, предыдущие максимальные объемы (порядка 250 и 260 миллиардов рублей) были зафиксирован на одном аукционе в апреле 2021 года", — отметил он.

Минфин удовлетворил 45 заявок на общую сумму 16,195 миллиарда рублей, отсекая тем самым около 95% агрессивного спроса. Доходность по цене отсечения была установлена на уровне доходности торгов накануне, а средневзвешенная доходность на аукционе была на 5 базисных пунктов ниже средней доходности на вторичных торгах накануне.

Неудовлетворенный на первом аукционе спрос предопределил рост интереса инвесторов на втором аукционе по размещению ОФЗ с переменным купоном, на котором спрос составил около 209 миллиардов рублей (86% от доступных остатков), что оказалась на 20% выше аналогичного показателя недельной давности. Удовлетворив всего 13 заявок, Минфин разместил облигации выпуска на 18,637 миллиарда рублей, или 7,7% от доступных остатков.

Таким образом, эмитент отсек более 91% спроса. При этом установленная на аукционе цена отсечения и сложившаяся средневзвешенная цена предполагали премию в размере порядка 0,48 процентного пункта к уровню вторичного рынка накануне.

Несмотря на высокий неудовлетворенный спрос на первых двух аукционах, интерес инвесторов к размещению ОФЗ с индексируемым номиналом остался на низком уровне на фоне продолжающегося снижения номинала облигаций в соответствии с дефляцией, наблюдаемой в июне-августе, заявил Ермак. Эмитент удовлетворил 21 заявку, или 35% от спроса. При этом на одну самую крупную заявку (объемом более 1,8 миллиарда рублей) пришлось около 30% от общего объема размещения.

В целом Минфин по итогам четырех состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 436,5 миллиарда рублей.