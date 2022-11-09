"Интерлизинг" соберет заявки на облигации 10 ноября
Источник: "Интерлизинг" соберет заявки на облигации на 3,5 миллиарда рублей 10 ноября
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Компания "Интерлизинг" планирует 10 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 12,35% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 12,75% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-04 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 ноября.
Организаторами выступят Совкомбанк и банк "Уралсиб".
https://1prime.ru/Bonds/20221109/838766375.html
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