МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Компания "Интерлизинг" планирует 10 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "О'Кей" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 12,35% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 12,75% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-04 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 ноября.

Организаторами выступят Совкомбанк и банк "Уралсиб".