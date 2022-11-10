МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банк ВТБ за последние полтора месяца купил ОФЗ примерно на 120 миллиардов рублей, планирует дальше увеличивать портфель госбумаг, рассказал журналистам президент-председатель правления банка Андрей Костин. Минфин сообщил об ограничении объема размещения ОФЗ

"Мы принимаем участие (в аукционах ОФЗ — ред.) У нас общий портфель на сегодня 1,6 триллиона рублей в ОФЗ. Мы планируем его увеличение, но объемы зависят от условий", — сказал он в кулуарах форума Finopolis.

"Мы, по-моему, за последние полтора месяца купили порядка 120 миллиардов (рублей — ред.) где-то, такой масштаб покупок. Сколько дальше будет, сейчас не скажу, портфель и так большой", — добавил Костин.

По его словам, банки всегда больше заинтересованы в облигациях с плавающей ставкой (флоутерах), и ВТБ в большей степени покупает именно такие бумаги. "Но фикс (облигации с фиксированной ставкой — ред.), наверное, тоже будем брать в зависимости от ставки", — сказал глава ВТБ.

"Я думаю, что Минфин сегодня может быть более гибким, чем раньше", — отметил он.