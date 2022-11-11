МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа со следующего понедельника начинает расчет индекса российских облигаций в юанях, следует из релиза торговой площадки. Юань вырос против доллара США до двухнедельного максимума

"Четырнадцатого ноября 2022 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора долгового рынка — индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый индекс будет рассчитываться в двух версиях: индекс совокупного дохода отразит изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат, а индекс чистых цен — изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода.

Рассчитываться индекс будет один раз в день по окончании основной торговой сессии, уточняет биржа.

Как утверждает площадка, новый индикатор сделает российский долговой рынок более прозрачным и дополнит семейство индексов облигаций Московской биржи, куда входит множество индикаторов рынка государственных, корпоративных и муниципальных облигаций.

"Объем операций в китайских юанях на рынках Московской биржи увеличивается на фоне расширения экономического партнерства и роста товарооборота между Россией и Китаем. В связи с этим у инвесторов появляется потребность в новых инструментах для диверсификации портфеля при сохранении валютного профиля. С этой целью Московская биржа запускает новый бенчмарк", — прокомментировал управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.