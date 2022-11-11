МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Газпром" установил ориентир купона по облигациям

Новый ориентир ставки купонов составляет 9,15-9,2% годовых против первоначального 9,3-9,4% годовых.

Изначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 20 миллиардов рублей.

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 ноября. Организатор — Газпромбанк.

Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций, "Газпром" — поручителем по выпуску.