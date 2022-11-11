"Газпром" разместил замещающие облигации на 533 миллиона евро
"Газпром" разместил замещающие облигации двух серий совокупно на 533 миллиона евро
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" разместил замещающие облигации двух серий совокупно на 533 миллиона евро, свидетельствуют материалы компании.
Так, компания разместила выпуск облигаций для замещения евробондов с погашением в ноябре 2024 года на 268,7 миллиона евро и с погашением в ноябре 2028 года — на 264,3 миллиона.
В итоге компания разместила 35,83% выпуска облигаций с погашением в 2024 году и 52,87% выпуска — с погашением в 2028 году.
Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.
https://1prime.ru/Bonds/20221111/838790314.html
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