МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" разместил замещающие облигации двух серий совокупно на 533 миллиона евро, свидетельствуют материалы компании. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

Так, компания разместила выпуск облигаций для замещения евробондов с погашением в ноябре 2024 года на 268,7 миллиона евро и с погашением в ноябре 2028 года — на 264,3 миллиона.

В итоге компания разместила 35,83% выпуска облигаций с погашением в 2024 году и 52,87% выпуска — с погашением в 2028 году.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.