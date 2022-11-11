МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail Group приняла решение досрочно погасить биржевые облигации серии 001Р-11 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.

Логотип энергохолдинга "Газпром"

Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям "Газпрома"

Компания досрочно погасит облигации выпуска в дату окончания пятого купонного периода — 24 ноября 2022 года.

Компания разместила 15-летний выпуск облигаций в мае 2020 года со ставкой полугодовых купонов 5,75% годовых.