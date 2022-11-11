2022-11-11T17:25:31+03:00
2022-11-11T17:25:31+03:00
2022-11-11T17:25:31+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221111/838792971.html
X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации на 10 миллиардов рублей
Облигации
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. X5 Retail Group приняла решение досрочно погасить биржевые облигации серии 001Р-11 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания досрочно погасит... ПРАЙМ, 11.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail Group приняла решение досрочно погасить биржевые облигации серии 001Р-11 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания досрочно погасит облигации выпуска в дату окончания пятого купонного периода — 24 ноября 2022 года.
Компания разместила 15-летний выпуск облигаций в мае 2020 года со ставкой полугодовых купонов 5,75% годовых.