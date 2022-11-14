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2022
https://1prime.ru/Bonds/20221114/838812350.html
Сбербанк откроет книгу заявок на облигации 15 ноября, сообщил источник
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Сбербанк планирует 15 ноября открыть книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки на... ПРАЙМ, 14.11.2022
рынки, облигации, новости, сбербанк, облигации, заявки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк планирует 15 ноября открыть книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации банк будет собирать до 17 ноября. Ориентир ставки купонов составляет около 9% годовых, что соответствует доходности около 9,2% годовых.
Банк намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-SBER33 с полугодовыми купонами. Организатором выступит SberCIB. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября.