МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк планирует 15 ноября открыть книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации на 10 миллиардов рублей

Заявки на облигации банк будет собирать до 17 ноября. Ориентир ставки купонов составляет около 9% годовых, что соответствует доходности около 9,2% годовых.

Банк намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-SBER33 с полугодовыми купонами. Организатором выступит SberCIB. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября.