"Гарант-Инвест" открыл книгу заявок на облигации до 18 ноября
"Гарант-Инвест" открыл книгу заявок на облигации до 1,5 миллиарда рублей до 18 ноября
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Компания "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" открыла книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом до 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации компания будет собирать до 18 ноября. Ориентир ставки купонов составляет 14,5-14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,31-15,59% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-05 с квартальными купонами. Организаторами выступают BCS Global Markets и Газпромбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.
"Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – компания, владеющая и управляющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, в который входят в том числе ТК "Галерея Аэропорт", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТДК "Тульский".
https://1prime.ru/Bonds/20221114/838812580.html
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