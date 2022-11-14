МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Компания "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" открыла книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом до 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Сбербанк откроет книгу заявок на облигации 15 ноября, сообщил источник

Заявки на облигации компания будет собирать до 18 ноября. Ориентир ставки купонов составляет 14,5-14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,31-15,59% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-05 с квартальными купонами. Организаторами выступают BCS Global Markets и Газпромбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.

"Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – компания, владеющая и управляющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, в который входят в том числе ТК "Галерея Аэропорт", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТДК "Тульский".