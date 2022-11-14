МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет корпорации "Дом.РФ" принял решение утвердить программу облигаций объемом до 1 триллиона рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении эмитента. X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации на 10 миллиардов рублей

Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться на срок до 30 лет. Срок действия самой программы — бессрочный.

"Дом.РФ" — финансовый институт, который занимается развитием жилищной сферы в России.