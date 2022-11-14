"Дом.РФ" утвердил бессрочную программу облигаций объемом до триллиона рублей
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет корпорации "Дом.РФ" принял решение утвердить программу облигаций объемом до 1 триллиона рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении эмитента.
Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться на срок до 30 лет. Срок действия самой программы — бессрочный.
"Дом.РФ" — финансовый институт, который занимается развитием жилищной сферы в России.
https://1prime.ru/Bonds/20221114/838816163.html
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