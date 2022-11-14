МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Общий объем спроса на биржевые облигации "Газпрома" в ходе сбора заявок достигал 94,5 миллиарда рублей, сообщили в Газпромбанке, который выступил организатором сделки. "Газпром" разместил замещающие облигации на 533 миллиона евро

Компания в минувшую пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-07 с полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 20 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,3-9,4% годовых. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до 30 миллиардов рублей, а ориентир по купону несколько раз снижался. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,15% годовых.

"Газпром" выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону, сообщили в банке.

"Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов. В ходе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 миллиарда рублей. Таким образом, инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска", — добавили в банке.

Эмитентом выступила компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций, "Газпром" — поручителем по выпуску.