МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, в объеме не менее 500 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Раскрыт объем спроса на облигации "Газпрома"

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 4,35% годовых.

Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с полугодовыми купонами. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней. Расчеты на первичном размещении предполагаются в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступят Газпромбанк, инвестбанк "Синара", Московский кредитный банк, Росбанк и Россельхозбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.

ЮГК — шестая российская золотодобывающая компания по объему производства в 2021 году. Группа ведет добычу в России на двух кластерах месторождений — хабах (Уральском и Сибирском).