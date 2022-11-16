МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Русал" разместил коммерческие облигации, номинированные в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года на 2,38 миллиарда юаней, говорится в сообщении компании. "Южуралзолото" соберет заявки на облигации 17 ноября

Компания разместила по закрытой подписке 2,38 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча юаней.

Весь выпуск включает в себя 2,5 миллиона облигаций, таким образом, эмитент разместил 95,2% выпуска.

Коммерческие облигации были оплачены в денежной форме в безналичном порядке в рублях по официальному курсу юаня к рублю, также говорится в сообщении.

"Русал" летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней, в октябре — еще один выпуск на 6 миллиардов юаней.