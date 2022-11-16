2022-11-16T10:55:04+03:00
2022-11-16T10:55:04+03:00
2022-11-16T10:55:04+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221116/838839366.html
"Русал" разместил коммерческие облигации с погашением в 2025 году
Облигации
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Русал" разместил коммерческие облигации, номинированные в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года на 2,38 миллиарда юаней, говорится в сообщении компании. Компания... ПРАЙМ, 16.11.2022
рынки, бизнес, облигации, новости, русал, облигации, юань
https://1prime.ru/images/83237/25/832372586.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/25/832372586.jpg
https://1prime.ru/images/83237/25/832372583.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/25/832372583.jpg
https://1prime.ru/images/83237/25/832372580.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/25/832372580.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20221114/838817932.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Русал" разместил коммерческие облигации, номинированные в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года на 2,38 миллиарда юаней, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по закрытой подписке 2,38 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча юаней.
Весь выпуск включает в себя 2,5 миллиона облигаций, таким образом, эмитент разместил 95,2% выпуска.
Коммерческие облигации были оплачены в денежной форме в безналичном порядке в рублях по официальному курсу юаня к рублю, также говорится в сообщении.
"Русал" летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней, в октябре — еще один выпуск на 6 миллиардов юаней.