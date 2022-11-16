МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 53,971 миллиарда рублей при спросе в 253,884 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин не исключил льготную ипотеку на вторичку в новых субъектах

Цена отсечения составила 97,1395% от номинала, средневзвешенная цена — 97,2851% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,2% годовых, средневзвешенная доходность — 10,18% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.