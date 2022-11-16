МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года на 750 миллиардов рублей при спросе в 904,365 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи. "Роснефть" завершила делистинг своих расписок с Лондонской биржи

Цена отсечения составила 96,27% от номинала, средневзвешенная цена — 96,3401% к номиналу.

ОФЗ 29022 объемом 750 миллиардов рублей является новым выпуском и предлагался инвесторам впервые. Таким образом, министерство в полном объем разместило ОФЗ выпуска на одном аукционе.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитном аукционе разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 53,971 миллиарда рублей при спросе в 253,884 миллиарда. Позднее министерство также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.