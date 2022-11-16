МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 19,05 миллиарда рублей при спросе в 37,065 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил ОФЗ на 750 миллиардов рублей

Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена — 93,6% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,33% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитных аукционах разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 53,971 миллиарда рублей при спросе в 253,884 миллиарда, а также ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29022 с погашением в июле 2033 года на рекордные 750 миллиардов рублей при спросе в 904,365 миллиарда.