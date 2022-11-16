Минфин отметил исторически рекордный спрос на ОФЗ в 1,2 триллиона рублей в среду
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ разместил сегодня облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.
Минфин России на безлимитных аукционах в среду предложил инвесторам ОФЗ трех серий.
"В результате размещены облигации номинальным объемом более 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 триллиона рублей", — сообщил Минфин.
"Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством Российской Федерации макроэкономической политике", — отметили в министерстве.
https://1prime.ru/Bonds/20221116/838846699.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.