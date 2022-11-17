МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует в конце ноября — начале декабря собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации объемом 9 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русал" разместит еще один выпуск коммерческих облигаций

Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 375 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде декабря. Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.

"Атомэнергопром" в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79 миллиардов.

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом" и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.