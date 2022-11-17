МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) установило финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям, номинированным в китайской валюте, в размере 3,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ЮГК снизило ориентир купона по облигациям в юанях, сообщил источник

В то же время объем размещения увеличен до 700 миллионов юаней с первоначального ориентира не менее 500 миллионов. "Книга переподписана более чем в два раза", — сообщил собеседник агентства.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 3,99% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 4,3% годовых (доходность не выше 4,35% годовых), а в ходе сбора заявок снизил его до 3,95-4,1% годовых (доходность 3,99-4,14% годовых).

Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с полугодовыми купонами. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней. Расчеты на первичном размещении предполагаются в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — также в китайской валюте, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары", "Московский кредитный банк", Росбанк и Россельхозбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.

ЮГК — шестая российская золотодобывающая компания по объему производства в 2021 году. Группа ведет добычу в России на двух кластерах месторождений — хабах (Уральском и Сибирском).