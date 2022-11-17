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2022
https://1prime.ru/Bonds/20221117/838859547.html
"Русгидро" планирует собрать заявки на облигации на 20 миллиардов рублей
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. "Русгидро" планирует 22 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 20 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир доходности — премия... ПРАЙМ, 17.11.2022
рынки, облигации, новости, русгидро, заявки на облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует 22 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 20 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир доходности — премия не выше 100 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября.
Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.