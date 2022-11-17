МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует 22 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 20 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.

Золотой слиток

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Ориентир доходности — премия не выше 100 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября.

Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.