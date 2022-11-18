МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Русал" 18 ноября начал размещение третьего выпуска коммерческих облигаций, номинированных в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года объемом 2,5 миллиарда юаней, говорится в сообщении компании. "Русал" создал новый алюминиевый сплав для космической отрасли

Она размещает по закрытой подписке 2,5 миллиона облигаций серии 001PC-03 номиналом 1 тысяча юаней. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются юридические лица — брокеры.

"Русал" в среду сообщил о завершении размещения коммерческих облигаций с погашением в марте 2025 года на 2,38 миллиарда юаней. Весь выпуск включает в себя 2,5 миллиона облигаций, то есть эмитент разместил 95,2% от его объема. Коммерческие облигации были оплачены в денежной форме в безналичном порядке в рублях по официальному курсу китайской валюты к российской.

Кроме того, компания 17 ноября начала размещение коммерческих облигаций серии 001PC-02 на 2,5 миллиарда юаней.

"Русал" летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней, в октябре — еще один выпуск на 6 миллиардов юаней.