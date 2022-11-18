"Автодор" установил ориентир купона по облигациям на 4,6 миллиарда рублей
"Автодор" установил ориентир купона по облигациям на 4,6 миллиарда рублей до 9,69 процента
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме 4,6 миллиарда рублей на уровне не выше 9,69% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации "Автодор" собирает 17-18 ноября.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии БО-004P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.
Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", BCS Global Markets, БК "Регион", Россельхозбанк и инвестбанк "Синары".
https://1prime.ru/Bonds/20221118/838866081.html
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