МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" установила финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска 4,6 миллиарда рублей — в размере 9,45% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Российские компании с 28 ноября смогут выпускать новые виды облигаций

Заявки на облигации "Автодор" собирает с 17 по 18 ноября. Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,69% годовых, но затем был снижен до 9,45-9,5% годовых.

Компания размещает пятилетние биржевые облигации серии БО-004P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.

Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", BCS Global Markets, БК "Регион", Россельхозбанк и инвестбанк "Синары".