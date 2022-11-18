2022-11-18T18:21:35+03:00
2022-11-18T18:21:35+03:00
2022-11-18T18:21:35+03:00
2022
https://1prime.ru/Bonds/20221118/838873155.html
Сбербанк разместил облигации на 82 миллиарда рублей, сообщил источник
Облигации
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Сбербанк разместил биржевые облигации серии 001P-SBER33 в объеме 82 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки на облигации банк собирал с 15 по... ПРАЙМ, 18.11.2022
рынки, облигации, новости, сбербанк, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк разместил биржевые облигации серии 001P-SBER33 в объеме 82 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации банк собирал с 15 по 17 ноября. Банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 10 миллиардов рублей.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,2% годовых.
Банк разместил двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организатором выступил SberCIB. Техническая часть размещения была назначена на 18 ноября.