МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк разместил биржевые облигации серии 001P-SBER33 в объеме 82 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях с пятницы

Заявки на облигации банк собирал с 15 по 17 ноября. Банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 10 миллиардов рублей.

Финальный ориентир ставки купонов составляет 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,2% годовых.

Банк разместил двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организатором выступил SberCIB. Техническая часть размещения была назначена на 18 ноября.