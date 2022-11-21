МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк снизил ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска 20 миллиардов рублей до 9,05-9,1% годовых, говорится в материалах для инвесторов. Газпромбанк раскрыл ориентир купона по облигациям на 20 миллиардов рублей

Первоначально банк ориентировал инвесторов на ставку купона на уровне не выше 9,15% годовых.

Банк в понедельник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001P-22P с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.