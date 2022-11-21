2022-11-21T14:44:31+03:00
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2022-11-21T14:44:31+03:00
2022
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Газпромбанк снизил ориентир купона по облигациям
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Газпромбанк снизил ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска 20 миллиардов рублей до 9,05-9,1% годовых, говорится в материалах для инвесторов... ПРАЙМ, 21.11.2022
рынки, облигации, новости, газпромбанк, облигации, ориентир купона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк снизил ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска 20 миллиардов рублей до 9,05-9,1% годовых, говорится в материалах для инвесторов.
Первоначально банк ориентировал инвесторов на ставку купона на уровне не выше 9,15% годовых.
Банк в понедельник собирает заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001P-22P с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года.
Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.