МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" 22 ноября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард евро, говорится в сообщении компании. Газпромбанк снизил ориентир купона по облигациям

Заявки инвесторов компания будет собирать до 30 ноября.

Выпуск серии ЗО24-2-Е включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в январе 2024 года. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.

Оплата бумаг при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.