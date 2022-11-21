МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис", дочерняя операционная компания "Домодедово", утвердило программу облигаций серии 002Р объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. "Газпром" разместит замещающие облигации на один миллиард евро

Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного, в том числе частичного, погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

Сама программа облигаций является бессрочной.