"Домодедово Фьюэл Фасилитис" утвердило программу облигаций
"Домодедово Фьюэл Фасилитис" утвердило программу облигаций объемом до 50 миллиардов рублей
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис", дочерняя операционная компания "Домодедово", утвердило программу облигаций серии 002Р объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного, в том числе частичного, погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.
Сама программа облигаций является бессрочной.
https://1prime.ru/Bonds/20221121/838895440.html
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