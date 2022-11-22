"Русгидро" установило ориентир ставки купонов по облигациям
Ориентир ставки купонов по облигациям "Русгидро" на 20 миллиардов рублей не превысит 9,15%
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" установило ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска 20 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,15% годовых, говорится в материалах для инвесторов.
Компания во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221122/838903577.html
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