МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" установило ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска 20 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,15% годовых, говорится в материалах для инвесторов. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" утвердило программу облигаций

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.