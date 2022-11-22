МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Русал" разместил выпуск коммерческих облигаций, номинированных в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года, в объеме 2,35 миллиарда юаней, говорится в сообщении компании. "Русгидро" установило ориентир ставки купонов по облигациям

Компания 21 ноября завершила размещение по закрытой подписке выпуска серии 001PC-02, включающего в себя 2,5 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча юаней. Таким образом, компания разместила 94% выпуска.

"Русал" 16 ноября также сообщил о завершении размещения коммерческих облигаций с погашением в марте 2025 года на 2,38 миллиарда юаней. Весь выпуск включает в себя 2,5 миллиона облигаций, то есть эмитент разместил 95% от его объема. Коммерческие облигации были оплачены в денежной форме в безналичном порядке в рублях по официальному курсу китайской валюты к российской.

"Русал" летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней, в октябре — еще один выпуск на 6 миллиардов юаней.