Источник: "РН Банк" соберет заявки на облигации на пять миллиардов рублей 24 ноября
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "РН Банк" (банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) планирует 24 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности — премия 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001P-10 с полугодовыми купонами. Организаторами выступят Росбанк и инвестбанк "Синары". Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 ноября.
Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в марте 2017 года.
Ранее "РН Банк" планировал собрать заявки на облигации выпуска во второй половине августа — первой половине сентября.
https://1prime.ru/Bonds/20221122/838906189.html
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