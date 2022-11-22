МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "РН Банк" (банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) планирует 24 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русал" разместил выпуск коммерческих облигаций с погашением в 2025 году

Ориентир доходности — премия 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001P-10 с полугодовыми купонами. Организаторами выступят Росбанк и инвестбанк "Синары". Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 ноября.

Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в марте 2017 года.

Ранее "РН Банк" планировал собрать заявки на облигации выпуска во второй половине августа — первой половине сентября.