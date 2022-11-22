Positive Technologies соберет заявки на облигации в декабре
Positive Technologies соберет заявки на облигации на 2,5 миллиарда рублей в декабре
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российская компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies планирует в начале декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 2,5 миллиарда рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами.
Организатором выступит банк "Открытие".
https://1prime.ru/Bonds/20221122/838907217.html
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