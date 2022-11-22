МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российская компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies планирует в начале декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 2,5 миллиарда рублей, говорится в материалах для инвесторов. "Русгидро" снизило ориентир ставки купонов по облигациям

Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами.

Организатором выступит банк "Открытие".