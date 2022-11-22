ММК начнет размещение замещающих облигаций на 500 миллионов долларов
ММК начнет размещение замещающих облигаций на 500 миллионов долларов 24 ноября
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в четверг начнет размещение замещающих облигаций серии ЗО-2024 на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов компания будет собирать до 8 декабря.
Выпуск с погашением в 2024 году включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча долларов каждая. Условия выпуска соответствуют находящимся в обращении еврооблигациям, выпущенных компанией ММК International Capital DAC cо ставкой купонного дохода 4,375% годовых.
Облигации нового выпуска подлежат оплате еврооблигациями ММК или передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким евробондам. Возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.
Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в нынешнем году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации.
https://1prime.ru/Bonds/20221122/838907944.html
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