МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" установило финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска 20 миллиардов рублей в размере 9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Positive Technologies соберет заявки на облигации в декабре

Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купонов на уровне не выше 9,15% годовых, но в ходе сбора заявок несколько раз снижала ориентир.

Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.