Источник: "Русгидро" установило финальный ориентир купона по облигациям
Источник: финальный ориентир купона по облигациям "Русгидро" на 20 миллиардов рублей - 9 процентов
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" установило финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме выпуска 20 миллиардов рублей в размере 9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купонов на уровне не выше 9,15% годовых, но в ходе сбора заявок несколько раз снижала ориентир.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно запланирована на 25 ноября.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221122/838912263.html
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