МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Минфин 23 ноября разместит облигации на безлимитных аукционах

Финальный ориентир ставки купонов составляет 9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,46% годовых.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на объемом размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,3-9,4% годовых (доходность 9,52-9,62% годовых).

Банк во вторник собирал заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 002Р-18 с полугодовыми купонами.

Организатором банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 ноября.