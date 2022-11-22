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2022
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Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник
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Альфа-банк увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет... ПРАЙМ, 22.11.2022
рынки, облигации, новости, альфа-банк, облигации, размещение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,46% годовых.
Первоначально банк ориентировал инвесторов на объемом размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,3-9,4% годовых (доходность 9,52-9,62% годовых).
Банк во вторник собирал заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 002Р-18 с полугодовыми купонами.
Организатором банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 ноября.