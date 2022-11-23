МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov, планирует в декабре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Positive Technologies соберет заявки на облигации в декабре

Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Организаторами выступят Газпромбанк и "Московский кредитный банк".

Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.