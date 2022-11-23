Sokolov планирует в декабре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
Производитель ювелирных изделий Sokolov планирует дебютные облигации от трех миллиардов рублей
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov, планирует в декабре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке купона будет определен позднее.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Организаторами выступят Газпромбанк и "Московский кредитный банк".
Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
https://1prime.ru/Bonds/20221123/838923367.html
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