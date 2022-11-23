МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Русал" разместил третий выпуск коммерческих облигаций, номинированных в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года, на 2,368 миллиарда юаней, говорится в сообщении компании. "Русал" разместил выпуск коммерческих облигаций с погашением в 2025 году

Компания 22 ноября завершила размещение по закрытой подписке выпуска облигаций серии 001PC-03, состоящего из 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча юаней. Таким образом, компания разместила 94,7% выпуска.

"Русал" ранее разместил два выпуска коммерческих облигаций — на 2,38 и 2,35 миллиарда юаней.

Компания летом разместила два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней, в октябре — еще один выпуск на 6 миллиардов юаней.