МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 82,552 миллиарда рублей при спросе в 248,868 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин предложил правила наличных расчетов с нерезидентами

Цена отсечения составила 77,5415% от номинала, средневзвешенная цена — 77,7869% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,3% годовых, средневзвешенная доходность — 10,26% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.