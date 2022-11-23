МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на биржевые облигации "Русгидро" втрое превысил предложение и составил более 60 миллиардов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов размещения. Sokolov планирует в декабре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации

Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П07 на 20 миллиардов рублей с полугодовыми купонами.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купонов на уровне не выше 9,15% годовых, но в ходе сбора заявок несколько раз снижала его и установила на финальном уровне в 9% годовых.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

"Исключительное кредитное качество "Русгидро" позволило компании привлечь рыночный спрос в объеме более 60 миллиардов рублей, что, в свою очередь, поспособствовало снижению ставки до комфортного для компании уровня", — прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

Техническая часть размещения запланирована на 25 ноября. Организаторами выступили также Газпромбанк и "Московский кредитный банк".