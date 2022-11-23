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2022
https://1prime.ru/Bonds/20221123/838924920.html
Газпромбанк установил ставку купона по облигациям на 20 миллиардов рублей
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Газпромбанк установил ставку первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска 20 миллиардов рублей — в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении банка. Первоначально банк... ПРАЙМ, 23.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк установил ставку первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска 20 миллиардов рублей — в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении банка.
Первоначально банк ориентировал инвесторов на ставку купона на уровне не выше 9,15% годовых, но в ходе сбора заявок снизил его до 9,05-9,1% годовых.
Банк в понедельник собирал заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001P-22P с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года.
Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения назначена на 24 ноября.