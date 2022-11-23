МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк установил ставку первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска 20 миллиардов рублей — в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении банка. Спрос на биржевые облигации "Русгидро" превысил 60 миллиардов рублей

Первоначально банк ориентировал инвесторов на ставку купона на уровне не выше 9,15% годовых, но в ходе сбора заявок снизил его до 9,05-9,1% годовых.

Банк в понедельник собирал заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001P-22P с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения назначена на 24 ноября.