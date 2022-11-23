МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 73,474 миллиарда рублей при спросе в 403,517 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Мишустин указал на ошибку в прогнозах по российской экономике

Цена отсечения составила 97,25% от номинала, средневзвешенная цена — 97,3243% от номинала.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитном аукционе разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 82,552 миллиарда рублей при спросе в 248,868 миллиарда. Позднее министерство также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.