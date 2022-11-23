МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 10,684 миллиарда рублей при спросе в 17,185 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ еще одной серии

Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена — 93,6478% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,32% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитных аукционах разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 82,552 миллиарда рублей, а также ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 73,474 миллиарда рублей.