МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 167 миллиардов рублей при совокупном спросе в 670 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Совфед рассмотрит бюджет на 2023 год 30 ноября

"Объем спроса стал вторым показателем за всю историю рынка ОФЗ, но при этом он был удовлетворен всего на 25% против 69% на прошлой неделе. Объем размещения составил около 167 миллиардов рублей, что оказалось на 80% ниже показателя прошлой недели", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 82,552 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 77,5415% от номинала, средневзвешенная цена — 77,7869% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,3% годовых, средневзвешенная доходность — 10,26% годовых. Спрос — 248,868 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 73,474 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,25% от номинала, средневзвешенная цена — 97,3243% от номинала. Спрос — 403,517 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 10,684 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена — 93,6478% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,32% годовых. Спрос — 17,185 миллиарда рублей.

ПОСЛЕ РЕКОРДНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ

После аукционов недельной давности, которые прошли с рекордными за всю историю рынка объемами предложения, спроса и размещения, на вторичном рынке был зафиксирован резкий рост цен и снижение доходности, говорит Ермак.

Однако оптимизм на рынке наблюдался недолго и уже в четверг и пятницу цены менялись разнонаправленно, а с начала текущей недели цены преимущественно начали плавно снижаться. Тем не менее, по итогам недели доходность ОФЗ в среднем по рынку снизилась на 15 базисных пунктов, а на длинном конце кривой снижение ставок составило в среднем 10 базисных пунктов.

"Ускорение роста ставок на рынке ОФЗ во вторник на текущей неделе, очевидно, могло произойти на фоне заявления министра финансов о том, что Минфин РФ для финансирования дефицита бюджета намерен сосредоточиться на привлечении с рынка ОФЗ, используя Фонд национального благосостояния (ФНБ) для инвестиционных целей", — добавил эксперт.

Минфин РФ по итогам шести состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 1,426 триллиона рублей.