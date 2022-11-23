Минфин за день разместил ОФЗ на 167 миллиардов рублей при спросе в 670 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 167 миллиардов рублей при совокупном спросе в 670 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства.
"Объем спроса стал вторым показателем за всю историю рынка ОФЗ, но при этом он был удовлетворен всего на 25% против 69% на прошлой неделе. Объем размещения составил около 167 миллиардов рублей, что оказалось на 80% ниже показателя прошлой недели", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 82,552 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 77,5415% от номинала, средневзвешенная цена — 77,7869% к номиналу. Доходность по цене отсечения составила 10,3% годовых, средневзвешенная доходность — 10,26% годовых. Спрос — 248,868 миллиарда рублей.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 73,474 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,25% от номинала, средневзвешенная цена — 97,3243% от номинала. Спрос — 403,517 миллиарда рублей.
На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 10,684 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена — 93,6478% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,32% годовых. Спрос — 17,185 миллиарда рублей.
ПОСЛЕ РЕКОРДНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ
После аукционов недельной давности, которые прошли с рекордными за всю историю рынка объемами предложения, спроса и размещения, на вторичном рынке был зафиксирован резкий рост цен и снижение доходности, говорит Ермак.
Однако оптимизм на рынке наблюдался недолго и уже в четверг и пятницу цены менялись разнонаправленно, а с начала текущей недели цены преимущественно начали плавно снижаться. Тем не менее, по итогам недели доходность ОФЗ в среднем по рынку снизилась на 15 базисных пунктов, а на длинном конце кривой снижение ставок составило в среднем 10 базисных пунктов.
"Ускорение роста ставок на рынке ОФЗ во вторник на текущей неделе, очевидно, могло произойти на фоне заявления министра финансов о том, что Минфин РФ для финансирования дефицита бюджета намерен сосредоточиться на привлечении с рынка ОФЗ, используя Фонд национального благосостояния (ФНБ) для инвестиционных целей", — добавил эксперт.
Минфин РФ по итогам шести состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 1,426 триллиона рублей.
https://1prime.ru/Bonds/20221123/838929485.html