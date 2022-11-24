МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. "Русал" 24 ноября начал размещение четвертого выпуска коммерческих облигаций, номинированных в китайской валюте, с погашением в марте 2025 года, объемом 1,8 миллиарда юаней, говорится в сообщении эмитента. Спрос на биржевые облигации "Русгидро" превысил 60 миллиардов рублей

Компания размещает по закрытой подписке примерно 1,8 миллиона облигаций серии 001PC-04 номиналом 1 тысяча юаней. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — юридические лица — брокеры.

"Русал" ранее разместил три выпуска коммерческих облигаций — на 2,38, 2,35 и 2,368 миллиарда юаней.

Компания летом разместила два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда юаней, в октябре — еще один выпуск на 6 миллиардов юаней.