МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) самым надежным способом защиты сбережений россиян от инфляции. Об этом он заявил на встрече со студентами ВУЗов в рамках онлайн-марафона "ФинЗОЖ". Силуанов назвал приоритетные сферы при перераспределении бюджетных средств

"Есть такие бумаги, которые дают вам (доходность — ред.) уровень инфляции плюс премию порядка 2-2,5%. Не прогадаете. Если в банке вам предложат, как правило, ставку по депозиту "инфляция минус", то есть в реальном выражении ваши деньги будут обесцениваться, то в ОФЗ можно вложиться и хорошо заработать во всяком случае на поддержание своего портфеля", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, в какие инструменты сейчас лучше вкладывать деньги.

При этом, по словам министра, лучше разложить свои сбережения на три части: одну оставить на банковском депозите, вторую вложить в облигации, в третью — в акции.

При этом он предостерег граждан от вложений в криптовалюты. "Если в акции и бумаги, когда ты вкладываешь, можно хотя бы предполагать, рассчитывать на динамику движения этих активов, то в крипте ничего не понятно", — пояснил он.

Министр напомнил, что на курсы криптовалют сильное воздействие оказывают регулярные факторы разных стран и предсказать их очень сложно.

"Если вы хотите рискнуть, можно какую-то долю своего портфеля иметь там, но точно не больше 5-10%", — сказал Силуанов. "Я бы, честно говоря, не связывался с тем, чего ты не понимаешь. Это тот же самый игровой автомат, игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств", — добавил он.