МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме не менее 20 миллиардов рублей — до уровня не выше 9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Позиция "Газпрома" по "осевшему" газу хорошо обозначена, заявил Песков

Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,47% годовых.

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 003P-05R с квартальными купонами. Техническая часть размещения ожидается не позднее 6 декабря.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.