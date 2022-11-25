"Газпром нефть" снизила ориентир купонов по облигациям, сообщил источник
Источник: "Газпром нефть" снизила ориентир купонов по облигациям не выше девяти процентов
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме не менее 20 миллиардов рублей — до уровня не выше 9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,47% годовых.
Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 003P-05R с квартальными купонами. Техническая часть размещения ожидается не позднее 6 декабря.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221125/838952707.html
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