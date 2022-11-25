МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров МТС утвердил две программы облигаций совокупным объемом до 450 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Силуанов призвал россиян покупать облигации федерального займа

Программа серии 001 предусматривает размещение по открытой подписке c использованием финансовой платформы облигаций на сумму до 50 миллиардов рублей на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения.

Программа серии 002 предполагает размещение облигаций на сумму до 400 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой.