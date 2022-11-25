МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 1 декабря собрать заявки инвесторов на социальные биржевые облигации в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Атомэнергопром" хочет собрать заявки на зеленые облигации, заявил источник

Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование затрат по комплексным социальным проектам, направленным на развитие общественной жизни, в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура": проект "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов" и проект "Устранение цифрового неравенства".

Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-06R с погашением через два года и девять месяцев и квартальными купонами. Ориентир по доходности будет объявлен позднее.

Предварительная дата технической части размещения будет определена позднее. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.