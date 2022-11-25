"Ростелеком" планирует 1 декабря собрать заявки на социальные облигации
"Ростелеком" планирует 1 декабря собрать заявки на социальные облигации на десять миллиардов рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 1 декабря собрать заявки инвесторов на социальные биржевые облигации в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование затрат по комплексным социальным проектам, направленным на развитие общественной жизни, в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура": проект "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов" и проект "Устранение цифрового неравенства".
Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-06R с погашением через два года и девять месяцев и квартальными купонами. Ориентир по доходности будет объявлен позднее.
Предварительная дата технической части размещения будет определена позднее. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20221125/838957471.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.