X5 Retail открыл книгу заявок на биржевые облигации на 15 миллиардов рублей
Источник: X5 Retail открыл книгу заявок на биржевые облигации на 15 миллиардов рублей 28 ноября
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail в понедельник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 9% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 9,2% годовых.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 декабря.
Эмитент ценных бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион", инвестбанк "Синары". Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО "Торговый дом "Перекресток".
https://1prime.ru/Bonds/20221128/838969255.html
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