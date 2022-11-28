МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail в понедельник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Ростелеком" планирует 1 декабря собрать заявки на социальные облигации

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 9% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 9,2% годовых.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 декабря.

Эмитент ценных бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион", инвестбанк "Синары". Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО "Торговый дом "Перекресток".