МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме 15 миллиардов рублей до 8,9-8,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. X5 Retail открыл книгу заявок на биржевые облигации на 15 миллиардов рублей

Новому ориентиру купонов соответствует доходность к оферте 9,1-9,15% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 9% годовых (доходность не выше 9,2% годовых).

Компания в понедельник собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 декабря.

Эмитент ценных бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион", инвестбанк "Синары". Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО "Торговый дом "Перекресток".