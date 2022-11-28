X5 Retail снизила ориентир купонов по облигациям, заявил источник
Источник: X5 Retail снизила ориентир купонов по облигациям до 8,9-8,95 процента
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. X5 Retail снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме 15 миллиардов рублей до 8,9-8,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Новому ориентиру купонов соответствует доходность к оферте 9,1-9,15% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 9% годовых (доходность не выше 9,2% годовых).
Компания в понедельник собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 декабря.
Эмитент ценных бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, "Московский кредитный банк", БК "Регион", инвестбанк "Синары". Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО "Торговый дом "Перекресток".
https://1prime.ru/Bonds/20221128/838971375.html
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