МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис", дочерняя операционная компания "Домодедово", планирует в декабре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 4 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Силуанов призвал россиян покупать облигации федерального займа

Ориентир ставки купонов будет объявлен позднее.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступят Росбанк и Газпромбанк.

"Домодедово Фьюэл Фасилитис" ранее утвердило программу облигаций серии 002Р объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет. Сама программа облигаций является бессрочной.