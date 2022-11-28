"Домодедово Фьюэл Фасилитис" в декабре соберет заявки на облигации
"Домодедово Фьюэл Фасилитис" соберет заявки на облигации от четырех миллиардов рублей
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис", дочерняя операционная компания "Домодедово", планирует в декабре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 4 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир ставки купонов будет объявлен позднее.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступят Росбанк и Газпромбанк.
"Домодедово Фьюэл Фасилитис" ранее утвердило программу облигаций серии 002Р объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет. Сама программа облигаций является бессрочной.
https://1prime.ru/Bonds/20221128/838973486.html
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